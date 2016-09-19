原民博物館重選址 原鄉花蓮力爭

花蓮縣政府今天表示，花蓮是原住民族人口最多的原鄉，應將國立原住民族博物館設在花蓮，並提出區域平衡、觀光大縣、東華大學學術後盾等多項理由全力爭取設在花蓮。

原住民族博物館今年初選址新北市三鶯新生地，引發花蓮縣等地方人士不滿，盼原住民族委員會重啟選址評估作業。原民會基於尊重民意，決定針對各縣市政府提供用地重新評估。

花蓮縣政府表示，台灣原住民族博物館首應彰顯原住民族文化的主體性與代表性，基於人口特性、文化多樣性、歷史現場（歷史定位）、活的博物館（生活現場）、觀光大縣、區域平衡、學術後盾及迎向南島等八大理由，全力爭取設在花蓮。

花蓮縣政府建議，博物館的基地設置在花蓮縣北興路台灣原住民族文化館基地對面的4筆縣有土地，面積近2公頃，不需任何土地取得成本，位置鄰近花蓮機場與花蓮港，且是台9線及台11線公路匯集處。

現有原住民族文化館使用基地近4.6公頃，擁有540個座位的歌舞劇表演廳、綠地及停車場，如將文化館納入國立原住民族博物館基地一併規劃，面積共6.5公頃，更可發揮綜效。

花蓮縣政府指出，花蓮縣是阿美族、布農族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族及賽德克族的原鄉，全縣共有207個部落也是全國最多，具有族群文化多樣性、獨特性及豐富的內涵。原民傳統文化與祭儀每年在花蓮上演，呈現原住民族的世界觀。

國立東華大學有全國唯一的原住民民族學院，是最堅實的教育與學術後盾；縣內橫跨太魯閣國家公園、玉山國家公園，園區皆有原住民族最初的身影、遺址及原民歷史生活的軌跡，足以立足花蓮，迎向南島，放眼世界。1050919

(中央社)