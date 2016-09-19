懷疑友人與妻子曖昧 醋夫登友人門行搶
基隆市37歲龍姓男子疑心周姓友人和妻子曖昧，認為周男須為破碎婚姻賠償200萬元，夥同2名許、趙姓男子14日登門周家，並對應門周母謊稱「要來送中秋節禮盒」，周母不疑有他敞開大門，遭3人搜刮財務並強簽140萬和解書。落網後被警方依強盜、毒品罪移送基隆地檢署。
龍男長期與妻子感情不和，今年8月才因毒品勒戒完畢，卻懷疑友人周男破壞家庭，夥同另2名男子持玩具槍、刀械等，14日佯裝中秋送禮上門行搶。
周母不疑有他，敞開大門讓3人進入，未料3人用電擊棒攻擊周母，並強押在地拳打腳踢，甚至硬餵安眠藥軟禁屋內，並逗留屋內2天1夜，趁勢搜刮屋內中、美金、日幣、名牌包、手錶、金融卡等財務，最後強逼婦人簽立140萬元和解書才離去。
警方獲報後成立專案小組，在七堵區逮捕趙男應訊，並循線追查到桃園市觀音區的許男，並在許男住處查獲作案槍枝、藍波刀及毒品等。主嫌龍男則在台南拘提，並查扣婦人遭搶奪包包、外幣現金及手錶等，最後3人承犯案，訊後依強盜、毒品罪移送基隆地檢署。
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(中時)
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