廣西網約車管理細則 11月頒布

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廣西版網約車管理實施細則和政策措施將在11月1日前頒布。另外，已有計程車公司推出微信公眾號約車功能，開始著手網約車和巡遊計程車融合發展。據統計，截至2015年底，廣西共有計程車2.07萬輛，相關從業人員3.92萬人，年客運量4.51億人次。

(工商)