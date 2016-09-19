保留自我時間四大要訣

在現今步調快速的社會裡，忙碌已經成為常態,在極端繁忙的工作中，周遭的一切都被要求”快、快、快”的環境裡，為自己保留一些時間是件困難的事。當工作上的競爭日趨白熱化，我們通常會加緊努力，卻常忘記保留休息的時間，久而久之，容易對身心造成負面影響。

WorldVentures是擁有超過五十萬會員的生活俱樂部，每年培育來自全球各地許許多多的直銷商代表，發現自己的潛能。除了激勵個人之外，WorldVentures也想跟大眾分享，如何掌握時間讓自己更有活力、充滿能量且提振精神，確保你在達成目標的軌道上持續前進。

【停止罪惡感】

接受你值得每天保留一些時間給自己的事情吧，提醒自己這不是個自私的舉動，而是照顧自己的必要條件。別讓罪惡感影響了你寶貴的空閒時光。

【高品質的自我時間】

每個人需要的自我時間長短和發生的時刻都不同。選擇早起享受寧靜的閱讀或冥想、在漆黑涼爽的房間裡小睡片刻，或在健身房運動一小時，都有可能是你的首選。但不論你如何運用自我時間，要確信休息對心裡或身體而言，都是你需要的。

【善加規劃】

如同你會為了重要的會議或是會面精心安排，將它排入你的行事曆中，並列出優先順序，仔細規劃安排是重要的。在上台簡報前後，安排額外15分鐘的時間給自己淨空心思，長遠來說也會有幫助。

【學會拒絕】

你的時光寶貴，別浪費在討厭的事物上，而要花在你喜愛的、有價值與讓你快樂的事情上。

別再幻想你能擁有更多時間了，開始為自己的健康幸福許下承諾。你可能會很訝異，只要花一點點的時間在自己身上，就能更專注、更有動力為他人帶來快樂。

(中時電子報)