愛槍成痴 花錢買空氣槍連父親奠儀都不放過

曾男為買空氣槍花光積蓄，警方起出30多把空氣長、短槍，其中6把具殺傷力，依法送辦。（陳淑芬翻攝）

住在苗栗苑裡鎮的38歲曾姓男子愛槍成癡，為買空氣槍花光積蓄，連父親過世的奠儀都拿去買槍，台中市刑大偵一隊於日前接獲線報前往查緝，起出30多把空氣長、短槍，經檢測其中有6把具殺傷力，依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方日前接獲線報，指出曾男擁有大批改造空氣槍，以擁強力射擊性能空氣槍為樂，警方前往苗栗縣苑裡鎮住處搜索，赫見發現30多把空氣長、短槍，經逐一透過動能檢測箱進行檢測後，1支空氣長槍及6枝空氣手槍所擊發的鋼彈均能貫穿鋁板，均具殺傷力。

曾男供稱，他花光所有積蓄買空氣槍，甚至連父親過世所收的奠儀全部都拿去買槍，他雖花大錢購買空氣槍，但自己騎機車不小心摔斷鎖骨，卻捨不得去開刀就醫，忍痛戴著固定吊帶也要玩槍。

警方調查，曾男並無前科，因個人興趣收藏非法空氣槍把玩觸犯法律，對空氣槍的癡迷程度令警方搖頭。

(中時)