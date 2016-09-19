救災官兵借場所盥洗遭辱罵 教官道歉
莫蘭蒂17級強風狂掃金門，國軍官兵不眠不休救災，卻因到金門高職借場地盥洗，遭值日顏姓教官辱罵「死國軍、爛國軍」，讓疲累不堪的官兵十分委屈。當事人顏姓教官今（19）日透過媒體坦承「沒控制好自己的情緒」、「講了很不好的話」，深深一鞠躬表達歉意。
莫蘭蒂颳倒金門林區7成林木、行道路和綠籬，估計受損高達500萬株，讓「海上公園」美景毀於一旦。金防部每天出動1500名以上的兵力，夜以繼日協助清除，獲得民眾好評。
但全力救災的國軍官兵，卻因營區同樣缺水、斷電，自己也是受災戶，各地飯店、旅館和各級學校主動提供官兵沐浴盥洗，展現「軍愛民、民敬軍」，同島一命的金門精神。
但縣議員陳玉珍卻接獲民眾陳情，指有炮兵營的官兵到金門高職商借場所盥洗，先是遭到值日顏姓教官以未接獲通報為由拒絕，讓官兵只好回營簡單擦洗，次日又有不同連隊的官兵清理該校環境，再遭心情不爽的顏姓教官飆罵「死國軍、爛國軍」，當場嚇壞一票官兵和學生，連軍眷獲悉也憤憤不平，抱怨太離譜了。
陳玉珍今與陳情民眾赴校理論，顏姓教官坦承溝通過程有些問題，加上連日忙於安排國軍弟兄分批沐浴，自己反而無暇梳洗，身心俱疲的情況下，沒做好情緒控管，講了一些很不好的話，對此感到十分抱歉。
校長劉湘金表示，該校絕對非常支持國軍，第一時間確認學校的水、電都沒問題，立即在縣府教育處的群組中，歡迎國軍到校使用沐浴設備，針對顏姓教官個人的不當言行，將會召開人評會議處，也希望他有反省能力和改進。
(中時)
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