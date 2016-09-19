雙颱釀災 郵局客戶寬延保費房貸

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日前颱風莫蘭蒂及馬勒卡造成台灣部分地區災情。中華郵政公司今天宣布，提供郵局客戶寬延保費、房貸及賑災捐款手續費減免等措施。

中華郵政針對颱受災戶公布的措施如下：

一、即日起至12月31日，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月），保險費再給予3個月延長寬限期間；保險單如有毀損，免費補發保險單。

二、房貸戶優惠措施：即日起至12月31日，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內，可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。

三、即日起至105年12月31日，臨櫃匯款至相關政府機關、 社福團體、慈善團體或公益團體所開立賑災專戶或公益募款專戶，且捐款用途為本次救災用者，免收跨行手續費；民眾愛心捐款至郵政劃撥救災專戶也免扣收手續費。

四、即日起至105年12月31日，受災戶辦理儲金簿、存單及金融卡掛失補副、更換印鑑、更換存摺、存款餘額證明、支票掛失止付及調閱交易資料時，一律免收服務工本費。

五、受災支票存款戶，影響其票款清償能力者，得檢具證明文件，向中華郵政公司申請核轉台灣票據交換所辦理重大災害註記。

六、因颱風不幸罹難的保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，經確認後簽名及蓋章於相關單據上，可在郵局櫃檯先行領取基本保額理賠款；受傷保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型的醫療給付。

七、即日起至12月31日，受災保戶可申請新增的保單借款免息3個月。1050919

(中央社)