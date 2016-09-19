中和國中等候區接送小孩抽菸 2位家長遭罰
新北市政府公告，9月1日起全市國中小及高中職校園周邊人行道、家長接送區及校門口全面禁菸，衛生局稽查員19日實地巡察時，在中和國中接送區，發現2位家長抽菸，當場開罰每位家長2000元罰鍰。
衛生局表示，為徹底執行，衛生局結合警察局與教育局於9月1日及19日，選定20所學校於學生放學時段聯合稽查大執法。19日下午，稽查員於中和國中家長接送區，發現2位分別50歲及48歲的男性家長，在接送區等候孩子時抽菸，當場依違反菸害防制法處以新臺幣2千元罰鍰，同時向現場家長及行經民眾再次宣導校園周邊禁菸規定。
衛生局強調，除了持續宣導之外，將強力稽查及取締，民眾切勿以身試法，違者依菸害防制法第15條第1項第13款規定處新臺幣2千元到1萬元罰鍰，讓學校內外成為真正的「無菸校園」，使兒童及少年能在健康環境中快樂學習。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。