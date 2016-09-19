中和國中等候區接送小孩抽菸 2位家長遭罰

新北市政府公告，9月1日起全市國中小及高中職校園周邊人行道、家長接送區及校門口全面禁菸，衛生局稽查員19日實地巡察時，在中和國中接送區，發現2位家長抽菸，當場開罰每位家長2000元罰鍰。

衛生局表示，為徹底執行，衛生局結合警察局與教育局於9月1日及19日，選定20所學校於學生放學時段聯合稽查大執法。19日下午，稽查員於中和國中家長接送區，發現2位分別50歲及48歲的男性家長，在接送區等候孩子時抽菸，當場依違反菸害防制法處以新臺幣2千元罰鍰，同時向現場家長及行經民眾再次宣導校園周邊禁菸規定。

衛生局強調，除了持續宣導之外，將強力稽查及取締，民眾切勿以身試法，違者依菸害防制法第15條第1項第13款規定處新臺幣2千元到1萬元罰鍰，讓學校內外成為真正的「無菸校園」，使兒童及少年能在健康環境中快樂學習。

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(中時)