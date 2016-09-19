回收垃圾堆路邊 五股人怒

天乙路上的資源回收業者任意將回收物堆置路邊，成為當地民眾眼中的「垃圾路霸」，用路人在迂迴的山路中，一個轉彎就可看到一袋袋塑膠包裝的回收物映入眼簾，引起不少民怨。（譚宇哲攝）

五股區天乙路上的數家資源回收場，長年將回收物堆放道路兩旁，在6米寬的蜿蜒山路上綿延數百公尺，空氣中不時飄出塑膠惡臭，日前有民眾將行車紀錄器畫面PO上網，引起網友群情激憤，更有人直言檢舉無效，怒批該區是「無政府地帶」，盼市府重視。

環保局表示，上周接獲民眾檢舉後派員前往稽查，當場針對回收場業者將回收物擺放路邊情形，要求限期改善，此外並無發現民眾描述的空氣汙染和水汙染情形，呼籲民眾若有發現汙染環境情形，應第一時間通報環保局，以利在時效內蒐證舉發。

天乙路為通往五股區第一公墓的次要道路，早期原為狹窄的私人產業道路，後來經地方政府拓寬，成為現今的6米寬道路，因位置靠山較偏僻、道路寬度大，漸漸聚集越來越多違章資源回收場，現有10家業者比鄰而居，儼然成為一塊資源回收物的集散地。

然而，資源回收場也讓天乙路蒙上一層負面觀感，任意堆置路邊的資源回收物，成為當地民眾眼中的「垃圾路霸」，用路人在迂迴的山路中，一個轉彎就可看到一袋袋塑膠包裝的回收物映入眼簾，引起不少民怨，更有民眾直指回收場是五股空汙、水汙來源。

記者實地走訪天乙路，發現天乙路道路兩側仍有不少裝成一袋袋的資源回收物，回收物本身雖無異味，但空氣中不時飄來一陣陣塑膠加熱過後產生的刺鼻氣味，經查發現，疑似為一處回收場在處理回收物過程中，機器中的塑膠遇熱產生氣味。

家族經營回收場事業20多年的王姓業者表示，天乙路是私人土地，各家業者都是無償提供土地供大眾道路通行，僅僅是將處理、打包過的回收物放置自家土地上，絕大多數業者沒有妨礙通行，更無汙染環境事實，對於在網路上遭民眾抨擊，覺得很無奈。

環保局表示，19日下午再次派員稽查，2家業者因於時限內仍未清理路邊堆置物，違反廢棄物清理法，當場開罰6000元罰鍰並限期改善。

(中時)