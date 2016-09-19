王陽明偕蔡詩蕓放閃 為自家潮牌合體走秀
王陽明與蔡詩蕓15日赴上海出席「YOHOOD全球潮流展」，許多知名港台藝人也都參加，包括余文樂、吳亦凡、唐禹哲、莫文蔚等；當天穿著黑色禮服的蔡詩蕓，不時露出修長美腿及香肩，與一身休閒打扮的老公王陽明合體走秀，代表自家潮牌參展。
問到走秀出席費，2人表示價碼不是重點，重點是可以一起為自家潮牌工作，機會難得；主辦單位安排蔡詩蕓與台灣饒舌歌手Barry Chen壓軸演出，首次挑戰饒舌的她為了這場盛事在台灣練習許久，演出後頗受好評，為即將發專輯的她增添不少信心。
當然放閃夫妻最讓大家在意的事情是何時會有生子計畫，2人笑回：「無生子計畫。」王陽明為了電影事業及潮牌事業忙碌奔波，剛拍完大陸電影的他，年底前還有一部電影拍攝計畫；而蔡詩蕓，也將於10月份發行個人專輯，小倆口希望能給彼此再2年的時間衝刺事業。
(中時)
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