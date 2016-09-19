訂房網站遭駭客入侵竊個資 16人遭詐180萬

陸客不來，政府想推國旅填補觀光市場，但警方發現，國內包括「飛牛牧場」等旅館、民宿業者，委外的網路訂房平台疑似出現資安漏洞，竟成為詐騙集團下手目標，光是暑假旺季已有16名民眾被騙，損失180萬元。因10月國慶連假即將到來，警方呼籲準備出遊的民眾應慎防被騙。

新北市一名從事科技業的伍姓男子，上月接到自稱是飛牛牧場員工來電道歉，表示他在4月住宿刷卡付費時，因新進員工不熟操作，誤刷成連續1年每月的固定某日都會住宿消費。對方強調，已向銀行申請取消此筆費用，會請銀行跟伍男確認。

大約20分鐘後，自稱是銀行客服人員來電，表示因臨櫃人員都已經下班，4到6月的住宿費用將在凌晨12點入帳，為爭取時效，請伍男至就近郵局ATM操作取消設定。

歹徒佯稱，飛牛牧場與銀行是透過郵局進行代收代付，所以一定要在郵局的ATM才能取消設定，並又表示金融卡晶片內有個資保護，因剛才取消設定一併被解除，為重啟保護，要伍男在帳號、金額欄位輸入資料，才可順利重新啟動，伍男依對方指示操作，事後越想越不對，向牧場確認是否有交易設定錯誤，才驚覺自己被騙了2萬元。

刑事局指出，7至8月共有16件消費者遭到詐騙、財損180萬元，其中包括「飛牛牧場」、「墾丁水岸海景」、「蘭嶼貝殼屋」等民宿業者，都是委託一家科技公司設計網路訂房平台，該平台疑似遭駭客入侵竊取個資，才讓詐騙集團假冒行騙，警方已呼籲該業者加強資安維護和系統更新。

警方表示，誤刷成長期住宿消費是最新的詐騙話術，強調ATM僅有存提款、轉帳功能，民眾切勿聽信至ATM前操作設定，避免開心出遊還造成財物損失。

(中時)