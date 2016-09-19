訂房網站遭駭客入侵竊個資 16人遭詐180萬
陸客不來，政府想推國旅填補觀光市場，但警方發現，國內包括「飛牛牧場」等旅館、民宿業者，委外的網路訂房平台疑似出現資安漏洞，竟成為詐騙集團下手目標，光是暑假旺季已有16名民眾被騙，損失180萬元。因10月國慶連假即將到來，警方呼籲準備出遊的民眾應慎防被騙。
新北市一名從事科技業的伍姓男子，上月接到自稱是飛牛牧場員工來電道歉，表示他在4月住宿刷卡付費時，因新進員工不熟操作，誤刷成連續1年每月的固定某日都會住宿消費。對方強調，已向銀行申請取消此筆費用，會請銀行跟伍男確認。
大約20分鐘後，自稱是銀行客服人員來電，表示因臨櫃人員都已經下班，4到6月的住宿費用將在凌晨12點入帳，為爭取時效，請伍男至就近郵局ATM操作取消設定。
歹徒佯稱，飛牛牧場與銀行是透過郵局進行代收代付，所以一定要在郵局的ATM才能取消設定，並又表示金融卡晶片內有個資保護，因剛才取消設定一併被解除，為重啟保護，要伍男在帳號、金額欄位輸入資料，才可順利重新啟動，伍男依對方指示操作，事後越想越不對，向牧場確認是否有交易設定錯誤，才驚覺自己被騙了2萬元。
刑事局指出，7至8月共有16件消費者遭到詐騙、財損180萬元，其中包括「飛牛牧場」、「墾丁水岸海景」、「蘭嶼貝殼屋」等民宿業者，都是委託一家科技公司設計網路訂房平台，該平台疑似遭駭客入侵竊取個資，才讓詐騙集團假冒行騙，警方已呼籲該業者加強資安維護和系統更新。
警方表示，誤刷成長期住宿消費是最新的詐騙話術，強調ATM僅有存提款、轉帳功能，民眾切勿聽信至ATM前操作設定，避免開心出遊還造成財物損失。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。