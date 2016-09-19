人禍又天災 蘭嶼大海扇像濟公的破扇
人為破壞又碰上颱風季節，蘭嶼藍洞美麗的大海扇，缺了數塊，潛水教練形容就像電視劇裡「濟公拿的扇子」。
蘭嶼知名的千年大海扇，扇形相當美麗，也寄居了海馬等許多海洋小生物，成為蘭嶼潛水景點的觀光明星。
去年9月間，藍海屋潛水教練發現，大海扇缺了2塊，教練推測可能是為了盜取寄居海扇的侏儒海馬，消息傳出後，讓蘭嶼人相當痛心。
連續2個颱風過後，藍海屋潛水教練陳允安擔心大海扇情況，今天特別潛水去看大海扇，看了相當難過。他說，有1/3都不見了，「看不出浪打的，還是被人為破壞」，颱風過後下水才發現。
陳允安說，大海扇旁邊的珊瑚有很多都被浪打斷了，東倒西歪，看了「相當心疼」，「大海扇就像濟公的破扇子」。
大海扇在蘭嶼舊開元港外海的藍洞潛點，約在海下30公尺處，長3.5公尺、寬1.5公尺，潛水愛好者稱為「海底捕夢網」，也是水中地標，潛水客必拍的驚奇美景。1050919
(中央社)
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