日和歌山貓熊老來得子 最高齡爸爸
日本「朝日新聞」報導，和歌山縣的「冒險大世界」公布，公貓熊永明（24歲）與母貓熊良濱（16歲）生下了母貓熊寶寶，永明年紀相當於人類70歲，成了最高齡的貓熊爸爸。
永明與良濱今年5月進行自然交配，昨天凌晨1時11分（台灣時間12時11分），良濱順利生下貓熊寶寶。永明成了人類圈養貓熊中，自然交配產子的最高齡貓熊爸爸，刷新牠自己創下的紀錄。
和歌山縣白濱町的「冒險大世界」（Adventure World）人員表示，永明和良濱所生的寶寶體重197公克，良濱在生產後，將寶寶抱在懷中呵護，有時會舔舔寶寶。
永明出生於中國大陸北京，2歲時被運到和歌山的「冒險大世界」。在「冒險大世界」誕生的貓熊一共有15隻，其中有14隻的爸爸是永明，貓熊媽媽則分別是梅梅與良濱，其中梅梅已經於2008年死亡。1050919
(中央社)
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