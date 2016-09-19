北市法務局長：不認同長官理念 知所進退

台北市法務局長楊芳玲今天向市長柯文哲遞出辭呈，並發出一封給法務局同仁的信，表示「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。她說，自己辭意堅定，已做過多方考量。

楊芳玲在信中說，柯文哲當初邀她進入市府團隊，她問為什麼，「市長回答說：妳有專業。我再說：可是我沒有行政經驗。市長說：我不要官僚」，因此她進入市府後，一直以「要專業，不要官僚的」自許，即便受到來自其他局處或府級長官的壓力，仍言所當言。

楊芳玲信中表示，基於對「依法行政」的堅持，她努力讓法務局充分發揮法制幕僚的功能，提升市府對法制作業的品質，並且「在市長踏上法律紅線時不斷攔阻」，很遺憾，在許多個案還是被誤解成有礙市政效率、對抗市長。

楊芳玲寫道「市府是一個團隊，若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退。所以，我今天（105年9月19日）向市長遞出了辭呈」。

楊芳玲是柯文哲競選時期總幹事姚立明的妻子，柯延攬楊時曾引發外界質疑，當時柯文哲回應，他主要是看專業夠不夠，楊芳玲則認為自己跟丈夫是獨立個體，「他是他、我是我」。

近日在大巨蛋案上，法務局多次遭市議員批評不主動、扯後腿，造成大巨蛋工期展延仲裁的主任仲裁人，連續2人都曾跟市府有過節。今天北市議會開議第一天，楊芳玲罕見的請假沒上班，晚間就傳出請辭消息。

記者致電楊芳玲，她表示辭意堅定，已做過多方考量，明天將正式出面說明。

北市府發言人林鶴明表示，柯文哲有收到辭職信，因已過上班時間，柯文哲這兩天會再請楊芳玲來談一下，後續再向外界說明。1050919

(中央社)