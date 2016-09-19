北市法務局長：不認同長官理念 知所進退
台北市法務局長楊芳玲今天向市長柯文哲遞出辭呈，並發出一封給法務局同仁的信，表示「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。她說，自己辭意堅定，已做過多方考量。
楊芳玲在信中說，柯文哲當初邀她進入市府團隊，她問為什麼，「市長回答說：妳有專業。我再說：可是我沒有行政經驗。市長說：我不要官僚」，因此她進入市府後，一直以「要專業，不要官僚的」自許，即便受到來自其他局處或府級長官的壓力，仍言所當言。
楊芳玲信中表示，基於對「依法行政」的堅持，她努力讓法務局充分發揮法制幕僚的功能，提升市府對法制作業的品質，並且「在市長踏上法律紅線時不斷攔阻」，很遺憾，在許多個案還是被誤解成有礙市政效率、對抗市長。
楊芳玲寫道「市府是一個團隊，若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退。所以，我今天（105年9月19日）向市長遞出了辭呈」。
楊芳玲是柯文哲競選時期總幹事姚立明的妻子，柯延攬楊時曾引發外界質疑，當時柯文哲回應，他主要是看專業夠不夠，楊芳玲則認為自己跟丈夫是獨立個體，「他是他、我是我」。
近日在大巨蛋案上，法務局多次遭市議員批評不主動、扯後腿，造成大巨蛋工期展延仲裁的主任仲裁人，連續2人都曾跟市府有過節。今天北市議會開議第一天，楊芳玲罕見的請假沒上班，晚間就傳出請辭消息。
記者致電楊芳玲，她表示辭意堅定，已做過多方考量，明天將正式出面說明。
北市府發言人林鶴明表示，柯文哲有收到辭職信，因已過上班時間，柯文哲這兩天會再請楊芳玲來談一下，後續再向外界說明。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。