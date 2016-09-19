網際網路進階時代 引領共享經濟及生活體驗升級

在市場導向的時代，消費者需求至上。網際網路在20年間快速發展下，從一種傳播方式、商業模式，轉化成一種生活方式。網際網路改變了人們的生活體驗，進而顛覆傳統產業經營型態，更達到始料未及的境界。

生活體驗的範圍非常廣泛，舉凡餐飲、住宿、娛樂、交通等產業，都是生活體驗的範疇。網際網路的角色融入生活體驗後，對傳統產業開始造成衝擊，服務提供者結合線上與線下的行銷組合，觸及更多目標族群，開拓新的成長機會。以飯店住宿為例，Hotel.com與Booking.com兩個網站，結合世界各地的飯店業者，以電子商務的形式增加曝光度。網際網路除了B2C的商業模式，也很快發展出C2C的共享經濟，其中Airbnb就是最好的例子。Airbnb自2008年成立以來，集結個體戶閒置的房產空間，出租並提供住宿者新鮮的體驗，重新調配供給與需求。現在全球超過1千萬人使用過Airbnb平台，2013年更創造了2.5億美元的收入，這無疑是對旅遊住宿方式的重大變革。

網際網路結合服務產業發展，至今已邁入B2B2C的模式。以消費者的需求為導向出發，發展出多元的新興商業模式，如提供會員獨享服務、代訂代送代購各式生活用品、觀光旅遊、休閒娛樂整合規劃等。以生活型態的經營為例，成立於美國德州的WorldVentures，結合各項資源，以創新的會員方式經營，透過自有的網路平臺，把世界各地喜愛旅遊、美食、戶外與室內活動的人們聚集在一起，並整合他們的需求，提供多元且客製化的行程，為會員帶來獨一無二的體驗。WorldVentures甫成立十年，觸角已橫跨美洲、歐洲、非洲及亞洲等共29個國家，是全球百大直銷企業當中，唯一主打休閒娛樂體驗的直銷公司，且已連續7年進入世界直銷百大企業排行。2014到2016年間，WorldVentures從第65名竄升到第32名，足以證明消費者對於WorldVentures生活體驗規劃的經營模式，接受程度持續攀升。

網際網路帶動造就了全球的產業革命，對經營者來說是挑戰、也是轉機，然而須謹記在心的準則，是每個市場有其獨特性，在他國的成功模式，並不一定能複製到台灣或其他國家。對於拓展海外市場，WorldVentures採取謹慎的策略，在全世界各市場營運模式皆是因地制宜，以符合當地政府法規和保障當地消費者的權益為前提。雖然台灣因法規限制，尚未開放直銷結合旅遊事業，但新型態的休閒娛樂體驗，將符合未來趨勢，大放異彩。

(中時電子報)