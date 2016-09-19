CNN：紐約警方已掌握爆炸案嫌犯線索並公布圖像
據CNN報導，紐約警方稱已掌握切爾西(Chelsea)爆炸案一名嫌犯的線索，該嫌為28歲男性，姓名為拉哈米(Ahmad Khan Rahami)。
報導說，紐約警方與聯盟調查局(FBI)他們正在追查一位名叫阿馬德．可汗．拉哈米的28歲的男子，警方認為他是紐約、新澤西週末爆炸案的重大嫌疑犯。
聯邦調查局已經在官網上發布拉哈米的通緝令，通緝令上說拉哈米是出生於1988年1月23日，是一位阿富汗裔的美國公民。他身高5呎6吋，體重約200磅，棕色頭髮，棕色眼睛，棕色鬍子。最後居所在新澤西州伊麗莎白市。
在通緝令上特別標注「此人可能攜有武器，非常危險」。
周六發生於紐約的爆炸事故造成至少29人受傷，其中一人情況嚴重。爆炸地點切爾西區屬紐約的時尚區，酒吧、餐館林立，晚間人潮眾多。現場目擊者稱，事發時聽見一聲巨響，隨後看見人群四散。
警方抵達現場後有關官員證實，在距離爆炸現場不遠處發現了第二枚爆炸裝置。警方發現了一個壓力鍋，上面纏著電線，並接上了一部手機。最後警方派出拆除炸彈小組解除了這個可疑的爆炸裝置。
(中時電子報)
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