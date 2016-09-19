木琴小王子 高瀚諺獲國際打擊樂大賽木琴組冠軍

台灣打擊樂界傳捷報，剛結束的第十四屆義大利國際打擊樂比賽，朱宗慶打擊樂團二團團員高瀚諺獲得木琴組19-25歲級別冠軍，李庭妮則獲同一組亞軍及最佳音樂詮釋獎。

另外目前就讀瑞士洛桑高等音樂院，來自台灣的鄭珺玠則獲得木琴組26-32歲級別冠軍。台灣選手陳又誠則獲得小鼓組亞軍，現正就讀伯明罕音樂院最高演奏文憑，台灣擊樂表現再度在世界樂壇寫下佳績。

義大利打擊樂協會（Italy Percussive Arts Society）是全球最大打擊樂組織「國際打擊樂藝術協會」（PAS）的分會，表現活躍。該協會從2003年起舉辦國際打擊樂比賽，至今進入第14屆。比賽分為木琴組、鐵琴組、定音鼓組、小鼓組、爵士鼓組、作曲組，並依年齡分為18歲以下組，19-25歲組以及26-32歲組。

勇奪木琴組19-25歲級別冠軍的高瀚諺，目前就讀國立臺北藝術大學管弦與擊樂研究所，並於「朱宗慶打擊樂團2」擔任團員。朱宗慶打擊樂團二團團長何鴻棋形容高瀚諺：「他有才氣，也相當努力，他的音樂表情豐富，能剛、也能柔，對於男性木琴演奏家來說，剛柔並濟相當難得。」

榮獲木琴亞軍及最佳詮釋獎的李庭妮，目前就讀國立臺北藝術大學音樂系二年級，出生於台南新營的她，學習打擊樂已12年，曾在2015年獲得全國音樂比賽木琴高中組第一名。朱宗慶打擊樂團團長吳思珊表示：「李庭妮平常是個天真的女孩，但只要開始演奏，她就變了個人，那種全神投入、技巧精準的表現，好像三十歲的成熟演奏家，我覺得這時候最能看到她自信的一面。」

李庭妮表示，這不像是比賽，而是展現真實自我的舞台，「我喜歡在舞台上的表現，每奏下一個音，都讓我更加興奮、充滿新鮮感。」

鄭珺玠從4歲開始在朱宗慶打擊樂教學系統開始學習打擊樂，之後進入傑優打擊樂團，也曾多次參加台灣國際打擊樂節主辦之夏令營，高中畢業後到瑞士洛桑高等音樂院繼續深造打擊樂。

(中時)