小姑謝沛恩這樣說 讓隋棠臉歪了 ..
身懷六甲的隋棠今攜手小姑謝沛恩一同為美國訂製服品牌JASMINE GALLERIA站台，謝沛恩大爆料，隋棠當初懷第一胎時，其實比較想懷女孩兒，讓一旁的隋棠聽得心驚肉跳，立馬臉歪，但也笑稱，因為從小家裡都是女生，所以對於照顧女孩比較有經驗，才會這樣想，但並沒有重女輕男的意思，小姑謝沛恩也隨即補上「Just Kidding！」
不過第二胎懷上女孩兒，也的確讓隋棠喜出望外，但為何肚中千金要叫Lucy，隋棠也解釋，老公Tony從小就喜歡50年代電視劇「I Love Lucy」，而夫妻倆也都覺得這名字很可愛，所以才如此為女兒命名，但謝沛恩也補上，但電視劇中的Lucy有點瘋瘋癲癲的，讓姑嫂兩笑成一團。
(中時)
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