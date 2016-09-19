莫蘭蒂颱風肆虐 蘭嶼千年大海扇也破相

蘭嶼藍洞潛點的大海扇，是當地的美麗指標。（藍海屋潛水提供）

嶼藍洞的大海扇，在颱風過後，有部分扇體不見。（藍海屋潛水提供）

繼綠島的千年大香菇，遭莫蘭蒂颱風侵襲倒塌之後，蘭嶼也傳來噩耗，潛水人員19日發現，當地聞名的千年海扇珊瑚有3分之1的扇體不見，周邊大小珊瑚也東倒西歪，令潛水員心碎。

莫蘭蒂颱風肆虐，蘭嶼潛水教練陳允安等人，趁開元港外浪況較好時，下水探查，赫然發現大海扇離海平面較近的3分之1扇體完全不見，遭支解的殘骸遍尋不著，而海扇周邊的大小珊瑚也遭得「東倒西歪」，讓潛水員超心痛。

陳允安表示，位於蘭嶼舊開元港外、深約30公尺的潛點藍洞，有株長3.5公尺、寬1.5公尺的千年大海扇珊瑚，周邊尚有美麗的珊瑚環境，豐富的生態，有「海底捕夢網」暱稱，為該潛點的美麗地標，不少國內外潛水員慕名而來。

他說，1年長不到1公分的藍洞大海扇命運多舛，去年11月被人發現美麗的扇形缺了2大塊，疑人為剪取，有專家推測可能是為盜取寄居海扇的侏儒海馬狠下毒手；這次再遭颱風無情的襲擊，「美麗的大海扇，這回真的破相了」。

(中時)