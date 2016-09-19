捐卵9.9萬、捐精8000元　官方明訂營養金額上限

國健署日前公告，明訂捐精、捐卵的營養金額度上限。（茂盛醫院提供）

捐精、捐卵收的營養金，過去沒有「公定價」的時代正式結束！衛福部國健署日前行文給各相關單位，並在官網上公布最新「精卵捐贈同意書（參考範例），內容條列出醫療機構應告知捐贈者的細節，也明訂營養金上限：捐卵9.9萬元、捐精8000元。

根據國健署統計，2011~2015年之間，我國捐精、捐卵總數達3681件，特別的是，較辛苦的捐卵女性人數為2737件，是捐精男性891件的3倍。國健署婦幼組組長陳妙心指出，為了保障包括捐精者、醫療機構的雙方權益，官方版「精卵捐贈同意書（參考範例）」已全面行文給有進行人工生殖的醫療院所，院方須依照參考範例、告知捐贈者所應知的項目，雙方均要在同意書上簽名。

依照2007年通過的《人工生殖法》，捐精、捐卵須為「無償」捐贈，故檯面下一直有「營養金」文化，國泰綜合醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫形容，「有點類似捐血後，獲得補充營養的餅乾或牛奶的概念」。但過去營養金的價格不一、各家醫療院所皆有不同，以捐精為例，據了解從8000~2萬元皆有。國健署此次也將價格「制度化」，明白寫出捐精營養金上限。

「精卵捐贈同意書（參考範例）」內指出，考量捐贈人於捐贈過程必須接受相關檢查、醫療等措施，人工生殖機構需提供營養費或營養品給捐贈人，或負擔其必要的檢查、醫療、工時損失及交通費用，支付卵子捐贈人的金額上限為9.9萬元，支付精子捐贈人金額則為5000元，若因捐精致需於醫院門診逾三次者，金額上限可提高至8000元。

國健署婦幼健康組簡任技正施靜儀表示，根據《人工生殖法》規定，捐精者的年齡限制為20歲以上、未滿50歲，捐卵者則為20歲以上、未滿40歲，在捐贈前須依規定實施檢查，包括確認有無遺傳性疾病、感染性疾病等，進而評估適合適合捐贈。

對於外界擔心是否會出現「打工仔」，施靜儀強調，一旦捐贈過，除非從未活產、且已無儲存者，才能重複捐贈，「只要曾經活產過一次，便不得再捐。她補充，若10年內均無人接受，便會進行銷毀、不再儲存。

(中時)