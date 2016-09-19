中職2軍總冠軍賽 Lamigo和中信爭霸

中華職棒2軍總冠軍賽明天起將於屏東棒球場開打，今年繼續上演去年對戰組合，由例行賽第1的Lamigo桃猿迎戰排名第2的中信兄弟，去年是由Lamigo捧走冠軍獎盃。

去年Lamigo桃猿2軍在新秀林承飛完全打擊的助威之下，系列賽以3勝1敗封王，同時1軍也連霸成功，破除2軍總冠軍無法在1軍封王的魔咒，今年誰能在5戰3勝的系列戰中勇奪冠軍，即將分曉。

中華職棒表示，為了提升更多球迷對2軍的關注，進而增加選手拚戰動力，2015年首度直播2軍總冠軍戰，今年例行賽更與民視合作，週五到週日的賽事均有轉播。

中華職棒也將連續2年在總冠軍系列戰推出場場直播的服務，在CPBLTV（限會員）以及民視四季台、民視四季線上影視（免費）均能收看。1050919

(中央社)