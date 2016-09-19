身高、外表、學歷、雙眼皮 挑精卵像選美
衛福部國健署日前白紙黑字訂出捐精、捐贈卵者能接受的營養金上限：8000元和9.9萬元。婦產科醫師觀察，近來受贈者眼光愈來愈高，捐贈者的身高、學歷、體格、甚至雙眼皮都是考量條件。且捐贈者多為大學生，並以寒暑假為熱潮，目的在賺零用錢以和籌措學費。
根據國健署統計顯示，2014年有2萬2684個人接受工生殖治療，懷孕率為32.5％，懷孕的有7365個、5387個活產，由於部分為多胎生產，共生出6857名嬰兒，其中男、女嬰分別為3543、3314人。
國內生殖權威李茂盛表示，很多人認為捐贈很輕鬆，其實不然；在完成一系列檢查後，捐卵者要先打排卵針，接著上手術台進行取卵，可能有內出血、腹脹腹痛的風險，「捐精則相對簡單」。他觀察發現，捐贈者以大學生為主，多是為了籌措學費、或賺一點零用錢，而時間則以寒暑假為熱潮，捐贈人數是一般時段的3~5倍。
李茂盛指出，近來受贈者對捐贈者的品質愈來愈嚴格，除了外表好、聰明、雙眼皮、有一定學歷之外，還會希望捐精者強壯、身高和先生一樣高，捐卵者身高至少165公分，「否則寧可等下去」，有人甚至一等就是2年。
國泰綜合醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫表示，一旦醫師建議如借卵生子等人工生殖，便會請民眾去經國健署核可的捐精、捐卵診所進行登記和配對，診所會先評估精卵捐贈者是否為4等親、有無任何遺傳或感染性疾病等，並報給國健署進行審核。
賴宗炫進一步解釋，有些診所自身便能進行試管療程，若要轉回大醫院，在療程前尚需再次通報國健署，經核准才能將精、卵從診所移至醫院，進而展開療程。
(中時)
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