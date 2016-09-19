立院21日審廢特偵組案 藍委不擋案
立法院司法及法制委員會21日將審查廢除特偵組相關修法案，司委會召委、國民黨籍立委許淑華說，國民黨不會擋案，民進黨必須自行承擔廢除特偵組後所有政治後果。
立法院司法及法制委員會21日將安排民進黨立委葉宜津、李俊俋、蔡易餘、王定宇等人個別所擬具「法院組織法刪除第63條之1條文草案」，也就是涉及廢除特偵組相關修法提案，民進黨召委尤美女說，廢除特偵組相關修法案，將邀請法務部長邱太三、檢察總長顏大和等相關首長列席備詢。
司委會召委、國民黨立委許淑華晚間受訪表示，特偵組存廢議題，立法院司委會上個會期已經討論過，國民黨團不會擋相關修法，也不會強制動員，廢除特偵組對民進黨而言很傷，民進黨團必須自己承擔所有後果。1050919
(中央社)
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