柬強人放狠話 反對派敢抗議就消滅他們

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柬埔寨強人總理洪森（Hun Sen）今天誓言，如果反對派膽敢按計畫對政府正在進行的鎮壓行動推動全國性抗議活動，將會「消滅」他們。這項鎮壓行動已引發國際社會的關注。

亞洲新聞台（Channel News Asia）與法新社報導，今天這項談話是洪森最近數月來措辭最強烈的1次，使得柬埔寨的政治緊張情勢更加惡化。柬國將於2018年舉行全國大選。

人權團體指控長期執政的洪森政府逮捕數十名批評者，並且以司法案件牽制其他反對人士。

主要反對黨的副黨魁根索卡（Kem Sokha）已困守在他的辦公室內數週，只能在行軍床上睡覺。

這個月稍早他遭到判刑，因為他拒絕就據稱涉及的性醜聞出庭。反對派說，這項起訴含有政治動機。

根索卡所屬的政黨曾威脅說，如果逮捕根索卡或繼續鎮壓，將舉行全國性的示威活動。

軍方出身的洪森今天在一所大學畢業典禮上發表極為冗長演說，他說：「不要用示威交換談判來威脅（我）。行不通的，小兄弟們。」

他說：「這不只是警告，它比警告更嚴重，因為這是項命令，要消滅那些破壞安全和社會秩序的人。」他接著說，外國無權批評他的政府。（譯者：中央社簡長盛）1050919

(中央社)