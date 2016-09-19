海碩男網》新婚人夫王宇佐 打球不再為自己

王宇佐(後)雙打與新秀林亮羽搭檔，面對比賽心態大不同。(海碩整合行銷提供)

9月初完成人生大事，我國網球好手王宇佐多了一份沉穩。19日海碩男網會內賽雙打首輪，搭檔18歲小將林亮羽，2比6、3比6不敵澳美聯軍伊布登／庫德拉無緣次輪，但面對比賽王宇佐心態大不同，「現在已經不是為了自己打球，為球迷、為家人，或者能帶給年輕新秀經驗。」

王宇佐9月11日低調新婚，「真誠」兩個字是這幾年間與妻子相處最大的體悟，他坦言過去自己打球或許是為了自己，為了成績，這幾年念頭一轉，「應該是先學會做人，才會打球。」

王宇佐(右)與新秀林亮羽(左)搭檔雙打，面對比賽心態大不同。(海碩整合行銷提供)

這回會與林亮羽搭檔，王宇佐也是出自這份體悟，除了拚成績，更將一部分心思放在關注青少年網球這塊，「國內大都將焦點放在頂尖選手，給予基層的關注太少，有太多青少年選手需要被幫助。」

對31歲的王宇佐而言，看到林亮羽有如看到他自己，沒有和國外選手搭檔，選擇和林亮羽合拍，「與其和國外選手合拍打好成績那又如何？年輕的選手需要舞台，特別是在台灣主場。即便我們輸了，這份經驗仍然難得，也是我能幫忙的。」

(中時電子報)