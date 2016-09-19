颱風天順手牽羊偷珠寶 警循線逮獲竊嫌

監視器拍下李嫌將首飾順手牽羊，藏放在雨衣內後快步離開。(林郁平翻攝)

上周末颱風襲台，北市雙連市場一家手工藝品店的葉姓女老闆發現，放在店外的首飾盒及珠寶不翼而飛，損失約20萬元，遂趕緊向警方報案。

轄區中山分立即組成專案小組全力偵辦，當天迅速在新北市三重區將41歲的李姓竊嫌逮捕到案，但發現贓物已被李嫌拿到萬華廣州街二手攤商變賣，得手5300元。

警方調查，李嫌在便當店當外送員，單身未婚，因入不敷出，在外欠了一些錢，當天上午李嫌到雙連市場逛街時，見店家外面攤架擺放一盒飾品及手工藝品，現場無人看管，心想可偷去賣錢還債，加上他認為颱風天，警察應該都忙於救災，無暇來偵辦這種小案子，遂起貪念，將整盒飾品順手牽羊放在雨衣內快步離開，並騎車至萬華變賣銷贓。全案訊後，警方將李嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)