梁詠琪憂心卡帶失傳　為女兒延續童年回憶

梁詠琪日前進棚拍宣傳照。（得意智文創​提供）

梁詠琪日前進棚拍宣傳照。（得意智文創​提供）

梁詠琪日前進棚拍宣傳照。（得意智文創​提供）

梁詠琪（Gigi）為慶祝入行20年，除了舉辦巡迴演唱會，還推出限量特別版紀念套裝「BeSIDE Me」，裡面包括一部卡帶播放器及全新卡帶；她坦言出卡帶有部份原因是為了女兒：「有一次跟同學聚會，聊起想發行卡帶的概念，突然有一位小朋友冷冷問『甚麼是卡帶』，那一刻覺得有點心酸。」

專輯裡的歌曲〈My Little Sofia〉是她送給女兒的第一首歌，也是首次和女兒合作的成品，「雖然她還不會唱，但在編曲上加入了她的招牌笑聲，對我來說特別重要」；另外，新歌〈貓​〉是為流浪貓而唱，「希望大家都會做個負責任的主人，不要棄養動物」。

「梁詠琪2016好時辰」巡迴演唱會30日在深圳起跑，近來忙著彩排的她透露自己帶女兒的時間少了許多；她已安排老公女兒在演唱會中出現觀眾面前，至於現身方式，她笑說：「先賣個關子，總之我很滿意他們的表現。」​

(中時)