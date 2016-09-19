打擊遭封鎖 U23中華隊慘敗樂天二軍
U23世界盃棒球賽中華培訓隊今（19）日與日職樂天金鷲隊二軍進行第1戰，中華隊中繼投手大失血，加上打擊火力遭到壓制，中華隊以0比10落敗，吞下移地訓練第2敗。
此役打到7局下因雨提前結束，中華隊慘遭封鎖。總教練郭李建夫對球員講話：「移地訓練就是透過高強度比賽來學習，心態絕對不能鬆懈，要用最積極的心態激勵自己成長，比賽輸球才有東西檢討，但是態度不能輸。」
中華隊呂彥青先發3局、失4分，不過，兩次關鍵時刻隊友發生失誤而掉分，他投3局被打3安打、送出3K，表現不差。不過，中繼投手曾琦投0.1局被打3安打、1次保送，接手的施子謙接連暴投、加上連續3安打，樂天單局攻下6分。
中華隊打者面對樂天投手群濱矢廣大、金野龍太、相原和友與石橋良太的壓制，吞下8K，僅有江柏豪與吳柏毅各有1支安打。
在旁觀戰的旅日投手宋家豪表示：「這批學弟都很有潛力，可能經驗比較不足，比賽節奏都被投手帶著走，沒有拿出破壞力。」
宋家豪在賽後鼓勵學弟們不要氣餒，好好面對下一場比賽，宋家豪將是明天樂天二軍對戰中華隊的主戰投手，他表示，他會拿出最好的表現對付學弟們。
(中時電子報)
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