大馬媒體刊賀陳旦專文訴求參與民航組織

馬來西亞英文報章今日刊登交通部長賀陳旦專文，強調台灣有意義參與國際民航組織，可落實全球飛航安全無縫的目標，而台灣的參與有賴國際支持。

大馬主流英文媒體「財經優勢日報」(The Edge Financial Daily)今天在第22版的「新聞特寫」(Feature)中，刊登賀陳旦的專文「台灣致力國際民航組織所追求全球飛安無縫的目標」，希望大馬各界瞭解台灣為與國際安全標準接軌，積極推動參與國際民航組織，多年來也與世界各國齊力提升全球航空運輸服務及經濟水準，相信台灣的參與可為國際民航運輸帶來更緊密的合作與發展，達到ICAO所追求的全球飛安無縫的目標。

專文指出，台灣位處東亞空運最忙碌的地區，桃園國際機場在國際機場協會（ACI）2015年的國際客貨運量分別排名全球第11名及第6名，是東亞最繁忙的國際機場之一，台灣在全球航空網絡是不可或缺的一員。

同時，2015年74家航空公司在台營運，經營301條定期客運及貨運航線，連結全球135個城市。而台灣所轄之「台北飛航情報區」2015年提供約153萬架次的飛航管制服務，服務超過5800萬人次之旅客，已成為全球空運網絡不可或缺的一環。

賀陳旦說，40多年來台灣的民航主管機關不論在時效、經費及運作上，都比各國付出更多的努力和成本，力求建立符合國際民航組織要求的飛安及航空保安標準。

他並在文中指出，由於國際民航組織所關注的飛航安全、飛航服務、航空保安、環境保護、航空經濟等各項議題，均需世界各國共同緊密合作，以因應所面臨的多元化挑戰，台灣實有參與ICAO的必要。

投書說，台灣的參與有賴國際社會持續支持，多年來，透過歐、美及友我國家的認同與支持，台灣終於在2013年受邀參與ICAO第38屆大會。台灣盼能再度以專業、有貢獻地參與國際民航組織會議、機制及活動。

文章總結，身為國際社會之一員，台灣有保障區域及全球航空安全的責任，並為全球民用航空發展及人類福祉盡一份力量。另外，台灣也將不吝與他國分享民航產業發展經驗與專業知能，以共同追求安全、有秩序及永續的國際民航發展。

財經優勢日報創刊於1994年，除在馬來西亞發行外，也在新加坡設點發行，該報是大馬第一大英文專業財經日報，為大馬政經、智庫、學研機構、專業人士及社會菁英等每日必讀的報紙。1050919

(中央社)