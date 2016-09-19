法國恐攻受害者劇增 補償金現缺口

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法國現有恐怖攻擊受害者補償制度，資金源自從保險契約徵收的「恐攻稅」。由於近一年多來法國遭逢數度恐攻，受害者人數劇增，補償金可能短缺，總統歐蘭德今天承諾改革制度。

歐蘭德（Francois Hollande）今天於巴黎榮軍院（Invalides）出席紀念儀式，向歷年所有恐怖攻擊受害者致意。

這項紀念儀式是由國家集體攻擊與意外受害者聯盟（FENVAC）、法國恐怖主義受害者協會（AFVT）和「11月13日恐攻受害者協會」（13onze15）共同舉辦，邀請所有受害者家屬和倖存者出席。

歐蘭德上次出席類似儀式是在2012年，後來法國接連於2015年遇到查理週刊（Charlie Hebdo）和猶太商店攻擊案、巴黎連環攻擊案和今年7月的尼斯卡車攻擊案等，恐攻受害者人數劇增。

歐蘭德在儀式中宣布要改革受害者補償制度，並承諾政府會追尋每次攻擊案背後的真相，向大眾說明。

法國目前以「恐怖攻擊受害者保險資金」（FGTI）發給補償金，但近一年多來，法國歷經數度恐攻，受害者人數劇增，補償金預算來源可能短缺。

這項資金的來源是從每一份保險契約徵收每年4.3歐元（約新台幣150元）的稅金，媒體稱之為「恐攻稅」。

隨著恐攻受害者增加，這筆資金顯然不足以補償所有罹難者家屬、傷者、心理受創者等。

法國安盛保險公司（Axa France）總經理戴裴瑞迪（Jacques de Peretti）向費加洛報（Le Figaro）表示，要補償過去一年多來的恐攻受害者，估計需要數億歐元，可能要考慮提高稅額。1050919

(中央社)