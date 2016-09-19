法國恐攻受害者劇增 補償金現缺口
法國現有恐怖攻擊受害者補償制度，資金源自從保險契約徵收的「恐攻稅」。由於近一年多來法國遭逢數度恐攻，受害者人數劇增，補償金可能短缺，總統歐蘭德今天承諾改革制度。
歐蘭德（Francois Hollande）今天於巴黎榮軍院（Invalides）出席紀念儀式，向歷年所有恐怖攻擊受害者致意。
這項紀念儀式是由國家集體攻擊與意外受害者聯盟（FENVAC）、法國恐怖主義受害者協會（AFVT）和「11月13日恐攻受害者協會」（13onze15）共同舉辦，邀請所有受害者家屬和倖存者出席。
歐蘭德上次出席類似儀式是在2012年，後來法國接連於2015年遇到查理週刊（Charlie Hebdo）和猶太商店攻擊案、巴黎連環攻擊案和今年7月的尼斯卡車攻擊案等，恐攻受害者人數劇增。
歐蘭德在儀式中宣布要改革受害者補償制度，並承諾政府會追尋每次攻擊案背後的真相，向大眾說明。
法國目前以「恐怖攻擊受害者保險資金」（FGTI）發給補償金，但近一年多來，法國歷經數度恐攻，受害者人數劇增，補償金預算來源可能短缺。
這項資金的來源是從每一份保險契約徵收每年4.3歐元（約新台幣150元）的稅金，媒體稱之為「恐攻稅」。
隨著恐攻受害者增加，這筆資金顯然不足以補償所有罹難者家屬、傷者、心理受創者等。
法國安盛保險公司（Axa France）總經理戴裴瑞迪（Jacques de Peretti）向費加洛報（Le Figaro）表示，要補償過去一年多來的恐攻受害者，估計需要數億歐元，可能要考慮提高稅額。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。