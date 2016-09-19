醫師納勞基法 醫界聯盟：開錯處方了啦

醫師納勞基法 醫界聯盟：開錯處方(達志)

醫師納入勞基法將進行朝野協商，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，醫護過勞是醫療崩壞的結果而非原因，用「將醫師納入勞基法」來處理醫療崩壞，根本「開錯處方」，正確作法是：強化分級醫療、施行論人計酬，調整「頭重腳輕」的醫療體系。

立法院明 (20) 日將針對醫師納入勞基法進行朝野協商，衛福部規劃2019年入法，在野黨傳出將提前入法，時代力量則希望提前到2018年，國、親兩黨甚至喊出提前到明年，對此，醫界聯盟有不同聲音。

林世嘉質疑，醫界聯盟不反對醫師納入勞基法，但是，如此迅速的入法程序對醫師、病患、醫療體系真的好嗎？衛福部本應該先推動修訂《醫療法》，提供醫師職業傷害補償、退休金提撥、女性保護等部分勞動權益保障等，然而，強化分級醫療，施行論人計酬，調整「重醫學中心、輕基層醫療」的醫療體系，才能真正處理醫師過勞問題

林世嘉說，保障醫師勞動權益及勞動品質，絕對是確保全民就醫權益及醫療品質的根基，可是要解決台灣血汗醫療、醫師過勞，一昧倉促將醫師納入勞基法，這是開錯處方。

林世嘉解釋，培養血汗醫療的根本原因是放任財團醫院不斷擴張，病人的就醫行為受到財團醫院「供應引導需求」影響，有些大醫院醫生也會創造需求，導致病患大量湧入大醫院就醫、基層醫療萎縮。

基層醫療在健保總額競爭不過醫學中心與區域醫院，地區醫院更持續減少中，民眾習慣捨基層醫療而就大醫院的結果，使得血汗醫護問題嚴重，醫護比失衡，大醫院卻仍持續增床或以便利的巴士接送等方式吸收更多病人。

林世嘉強調，全世界成功的醫療體系都實行分級醫療，但台灣健保給付太低，甚至是世界最低，未明確依法施行分級轉診，病人大量湧入大醫院，又縱容醫院擴床的結果，才會爆發醫護過勞。

林世嘉直指，減少民眾到大醫院就診及住院人數、限制病床擴充，才是搶救台灣醫療體系崩壞的重點。「落實分級醫療的轉診制度及論人計酬的給薪方式才是對症下藥的根本之道」，日本都在減床了，台灣卻還在加床，這是反世界趨勢而行，醫界聯盟不反對醫師納入勞基法，但反對沒有配套的民粹做法，如果分級轉診制度無法一蹴可幾，應先實施定率的部分負擔，至少可使大醫院病人減少。

(中時電子報)