巴黎精靈系小提琴家 芬妮‧克拉瑪基朗展開琴音之旅
承襲法比學派與俄羅斯學派於一身，32歲法國小提琴家芬妮‧克拉瑪基朗(Fanny Clamagirand)首度來台舉行小提琴獨奏會，帶來從巴赫、易沙意、帕格尼尼與米爾斯坦的小提琴獨奏曲，一氣呵成沒有中場，「這四位作曲家的作品除了承襲之外，也有炫技，希望台灣的樂迷會喜歡。」
個子嬌小，皮膚白皙，芬尼被日本樂界譽為「音樂精靈」，但音樂表現上卻相當厚重，溫暖又充滿自信，深具一家之風。
「第一次來台灣舉行獨奏會，我在想該如何把小提琴的特色透過曲目呈現出來，巴赫的音樂可以表現小提琴除了單音的旋律線，還有複音的變化。易沙意創作的《小提琴奏鳴曲》向巴赫致敬，從音樂中可以聽見巴赫的動機跟《葛利果聖歌》中的〈末日經〉，我喜歡這些互為關連的音符密碼。」
芬妮從小習琴，先受俄羅斯老師啟蒙，九歲就開始參加比賽，得獎，「小時候學得快，學得多，更需要更多在舞台上演奏的經驗，站久了，就習慣演出，自己也更自在。」芬妮後來就讀巴黎音樂院，承襲法比學派與俄羅斯學派，從小獲獎無數，包括蒙地卡羅小提琴大賽首獎、維也納克萊斯勒小提琴大賽首獎，十年前她透過甄選，獲小提琴女神慕特欽點，成為慕特名家演奏團全球巡演，更見新生代演出實力。
芬妮這次演出曲目包括巴赫《第二號小提琴奏鳴曲》、《第三號小提琴奏鳴曲》、帕格尼尼獻給演奏家的最大挑戰《第24首隨想曲》、近代大師易沙意《第二號小提琴奏鳴曲》、《第三號奏鳴曲》等。獨奏會將於9月21日在台北國家音樂廳，9月28日在新竹市文化局演藝廳舉行，中間則舉行四場大師班。
(中時)
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