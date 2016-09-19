蔡康永一句玩笑話 穆熙妍被封「台灣最有錢女藝人」

穆熙妍是時尚品牌最愛的名媛之一。（MARYLING提供）

穆熙妍是時尚品牌最愛的名媛之一。（MARYLING提供）

身兼名媛與藝人的穆熙妍，日前應東方衛視《我的新衣》邀請，前往大陸錄製新一季節目，不僅在節目中擔任時尚買手展現個人獨到的時尚品味，更被導演組喻為買手裡的「顏值擔當」備受矚目。妙的是，近日微博熱搜話題突然出現「台灣最有錢女藝人」是穆熙妍的一篇報導，連她自己也覺得莫名。

穆熙妍19日出席「MARYLING」2016秋冬系列新裝發會時也被媒體追問這個問題，她苦笑表示：「我都出道這麼久了還在問身家的話題也太尷尬了吧！我後來去查了一下才發現原來是有網友截圖，把當初康熙播出時康永哥開玩笑說我是台灣最有錢女藝人的話截圖到網路上，真的要排的話，我個人連一百都排不上吧！家族的錢又不是我的錢，不然我這麼努力工作是為了什麼。」

提到工作，穆熙妍覺得自己根本像是神力女超人，除了固定錄影，最近在大陸推出新書〈見過愛情的人〉也得四處跑簽書會，再加上每個星期固定的二篇專欄文章，常常錄影錄到凌晨，回到飯店的時候還來不及卸妝就要急著趕稿。有一次甚至因為給自己壓力太大而崩潰痛哭。

她感性地說：「我是個對自己要求很高的人，做每一件事我都想做好，要很完美，那時我書剛出版，我不敢知道我書到底賣不賣？賣了多少本？節目收視會不會好？大家會不會喜歡？快截稿了，但我太累稿子寫不出來，一切一切的壓力一下子湧上來，我當下就大哭，所有工作夥伴都嚇壞了，因為從沒見我這樣子過。不過，也因為我太好強，我有很好的自癒能力，休息一下就好，路已經這樣走了就直能往前，也沒有回去的理由了」。

提及工作爆量，老公會不會心疼，穆熙妍表示，這兩個月平約每個月都只見到對方約一個星期，連排好的度假都因為喬不出時間而告吹，但老公知道她是個熱愛工作的人，對她都是全力的支持，也讓她十分感動。外界總關心她何時生小孩，她笑說，自己的爸媽比公婆還要急，總覺得對不起男方，不過，依她工作忙碌狀況，生小孩至少被排到明年了。

(中時)