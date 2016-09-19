8縣市長赴陸 徐耀昌：是要讓台灣好還要更好
苗栗縣長徐耀昌日前與其他7位縣市的正副首長前往大陸北京參訪，在結束行程後，19日傍晚搭乘中國國際航空公司班機返抵桃園機場。針對外界把此行做政治解讀，徐耀昌認為新政府並沒有反對8位首長前往大陸，否則申請過程中，陸委會就可以把大家擋下來，既然核准了，就表示不為難大家。
徐耀昌指出，8位縣市長抱著誠惶誠恐的心情前往北京，目的是要讓台灣好、還要更好。新政府上台後，兩岸關係已經到了臨界點，對未來發展絕對是負面影響，既然執政當局沒有排斥8位縣市長去大陸參訪，大陸政協俞正聲主席、國台辦主任張志軍等人出面高規格接待，聽取8位縣市長的心聲，這是彼此間的良性互動，應該是很好的和平之旅。
徐耀昌表示，新政府有新政府的思維，也有他們的想法。但是縣市長要的是善盡愛護鄉里的責任，8位縣市長好好發揮地方特長，才是地方之福。
徐耀昌認為在此次的參訪，國台辦釋出最大的誠意，提出「張8點」共識，對於觀光、農特產品、經貿投資等多方面都給予極大的良性互動，未來兩岸高科技、經貿共同發展成長，大陸來台灣8個縣市招商、採購，讓兩岸在良性互動下共同成長。
徐耀昌也強調，明年苗栗縣推出「國際雙慢城」活動，全國唯一的鐵道自行車計畫也建置完成，苗栗縣將全力朝發展觀光的方向努力，結合南投、新北、花蓮等縣市，吸引包含陸客在內的觀光客到台灣旅遊，帶動各縣市的文創、伴手禮、民宿、美食等各行各業發展。
(中時)
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