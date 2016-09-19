陽岱鋼說抱歉 火腿迎來80勝
日職火腿隊今（19）日對戰羅德隊，我國旅日球星陽岱鋼仍然高掛免戰牌，還好沒有陽岱鋼的比賽，火腿以3比1力克羅德，拿到3連勝、也是本季洋聯率先80勝的球隊。
軟銀鷹19日對戰歐力士踢到鐵板，軟銀打了一場「白做工」的比賽，兩隊鏖戰12局以3比3握手言和，使得軟銀戰績勝率只有領先火腿0.003、沒有勝差。。
火腿隊已經正視陽岱鋼右肋骨骨折的問題，近日對羅德的3連戰沒有讓陽岱鋼出賽，由岡大海、杉谷拳士與谷口雄也等人輪番鎮守中外野。
在球隊正值爭冠的重要時刻，陽岱鋼對自己因傷不能上場，困擾球隊的調度而感到抱歉，火腿隊教練團還未抹消陽岱鋼的一軍登錄，正在觀察陽岱鋼傷勢的復元狀況。
今（19）日守中外野的岡大海單場打出2安打、得1分，火腿第3棒大谷翔平在1局下以高飛犧牲打率先搶下1分，他連3場有打點；4局下，中島卓也打出2打點安打。
羅德先發投手二木康太投4局被打5安打失3分，吞下敗投；火腿先發投手加藤貴之投6局被打1安打無失分，獲得個人第6勝。
(中時電子報)
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