Popu Lady減肥一個月 辣秀泳裝寫真

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女團Popu Lady以往主打清純活潑，最近挑戰尺度，推出俏皮性感的寫真集，5名成員穿上比基尼，辣秀好身材，她們為此積極健身、控制飲食一個月，呈現最美的體態。

Popu Lady將推出全新寫真集「泰HOT！」，寫真集遠赴泰國象島拍攝，以活潑與性感兼具為主題，5人共計換裝30套衣服，大方秀出好身材，展現出不以往的樣貌。

拍攝寫真集前一個月，為求好身材，Popu Lady幾乎採取苦行僧模式，除天天運動兩小時以上，還餐餐吃水煮蛋、雞胸肉、與糙米飯等清淡飲食。除了鍛鍊身材，為了表情與姿勢更到位，經紀人下令讓每人做功課，5人分別參考國內外性感女星特質，學習揣摩展現嬌俏、性感、耍萌、天真等神態，洪詩笑說，「有一次對鏡子模仿得太開心，竟然一不小心開始自拍起來。」

寫真集中，女孩們除了在海邊穿比基尼展現火辣身材，更在臥房拍攝，女孩們穿著私藏內衣上陣，由於一度太害羞，大家喝了點小酒來壯膽，微醺中意外展現女人韻味，但沒想到宇珊因為表情太投入，還被工作人員制止，直喊「表情太過了。」

女孩們進入狀況後，漸漸放鬆起來互相嬉鬧，由於穿著布料較少，五人還比誰會拍到對方的走光照，讓經紀人哭笑不得說，「手機照片絕對不能外流。」

Popu Lady寫真集「泰HOT！」9月20日開始預購，9月29日正式發行，之後也將進行北中南3場簽書會，詳情可上華研官網查詢。1050918

(中央社)