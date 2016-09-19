岸巡官兵協助澎湖社區清理災後環境

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莫蘭蒂侵襲，澎湖地區多處家園慘遭破壞，岸巡72大隊今天持續動員官兵協助外垵村清理家園。

颱風莫蘭蒂肆虐，造成西嶼外垵村港區沿岸道路及港區凌亂不堪，岸巡72大隊外垵安檢所官兵在勤務之餘與村民一起清理家園，協助清除道路障礙物及垃圾，讓社區恢復昔日潔淨。

岸巡72大隊表示，莫蘭蒂風災過境，造成部分村里、港區受損，所轄的安檢單位在公餘勤務之餘，配合社區協助清理社區環境，為澎湖盡一份心力。1050919

(中央社)