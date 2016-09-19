印度12年1次佛教盛事 成千上萬信徒朝聖
數十萬名僧侶、虔誠信徒與觀光客湧入印度偏遠的拉達克（Ladakh）地區，參與1場難得的佛教慶典，發起人將其稱為「喜瑪拉雅大壺節」（Kumbh Mela of the Himalyas）。
法新社與「今日印度報」（India Today）報導，披上鮮豔絲綢戲服的舞者，頭戴顯目頭飾隨著鼓聲與笛聲起舞，這是慶典的部份活動。慶典舉辦在山間的黑美寺村（Hemis），旨在紀念佛教聖人那洛巴（Naropa）1000年誕辰。
那洛巴是聖人也是學者，祂在11世紀開啟豐富佛法傳統，備受信徒禮拜。
為期1週的慶典於16日舉行，每12年舉辦1次，吸引無數佛教徒共襄盛舉，馬來西亞華裔得獎女星楊紫瓊也前往朝聖。
來自印度班加羅爾（Bangalore）的僧侶平措（Sonam Phuntsok）告訴法新社，「我來自印度南方，我來這裡觀賞慶典，有很多人搭乘飛機過來，或來自印度南方與其他國家。」
「（這是）很棒的地方，天氣相當好，有許多人來這裡，我非常愉快。」（譯者：中央社周莉芳）1050919
(中央社)
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