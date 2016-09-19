張家界玻璃棧道 女子被落石砸中骨折
中國大陸知名景點張家界，位於天門山景區的玻璃棧道，日前發生一名女子在橋上被從懸崖上方滾下的大石砸到右腳掌，造成粉碎性骨折。
陸媒證券市場紅週刊報導，13日下午，52歲的遼寧女子劉麗君與丈夫一起到張家界天門山遊玩，結果在玻璃棧道上遭遇橫禍。當時懸崖上方滾下來幾個大石頭，其中一個砸中劉麗君的右腳掌，頓時血流如注，後經醫生診斷為粉碎性骨折。
這個玻璃棧道並不是8月下旬啟用的張家界大峽谷景區玻璃橋。
景區負責人說，事發時，一名男性遊客正踩在一塊石頭上，一隻手拉住身旁大約1公尺多高的一塊石頭，沒想到這塊石頭突然全部掉落，不僅自己擦傷了，還正好砸到旁邊的劉麗君。
玻璃棧道全長100公尺、寬1.6公尺，很多遊客走在上面因為害怕而不得不扶著山壁而過。
一名導遊說，景區山體周邊到處爆破施工，加上自然風化，山體石頭鬆動，經常砸破棧道護欄和玻璃，每年都有人員傷亡，隱患極大。
報導指出，天門山景區至少發生過三次落石，其中一次遊客被砸中後在醫院搶救無效死亡，還有一次落石砸中一輛客車。1050919
(中央社)
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