陳金鋒引退負傷上陣 賽後下放2軍

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中職Lamigo桃猿傳奇人物陳金鋒昨天在引退賽負傷上陣，而球隊今天休兵，明天將和中信兄弟交手，Lamigo總教練洪一中表示，陳金鋒因傷已經下放2軍。

陳金鋒過去1個多禮拜飽受身體不適困擾，為了希望在昨天的引退賽順利上場，日前特別打消炎針，Lamigo昨天以9比13輸給義大犀牛。

而陳金鋒昨天擔任第4棒指定打擊，4打數沒有安打，獲得1次四壞球、被三振3次。

總教練洪一中今天表示，陳金鋒胸側肌肉拉傷，因此到2軍調整。對於是否還有機會看到「鋒哥」陳金鋒在1軍出賽？洪一中表示，要視他的身體狀況而定。1050919

(中央社)