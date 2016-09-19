赴陸訪問被污名化 傅崐萁：為人民站上第一線
國民黨和無黨籍8位縣市正副首長日前赴大陸參訪，18日在北京會合與大陸國台辦主任張志軍、中共全國政協主席俞正聲等人見面會談，傳出大陸對8縣市將有「差異化對待」，包括旅遊、農產品銷售及兩岸人員交流利多。
花蓮縣長傅崐萁、苗栗縣長徐耀昌與南投縣長林明溱在結束參訪行程後，19日下午分別搭乘華航與長榮班機自北京返台，三人在機場受訪時，也分別談到這次大陸參訪的成果。對於不同陣營的人士質疑他們訪陸的正當性，三人都一致認為民眾的問題就是縣長的問題，縣長必須幫大家解決，到大陸招商各國都在做，既然中央政府遇到阻礙，地方政府有必要為人民站上第一線。
傅崐萁表示，這次的參訪是在520之後的一次很重要的拜會，花蓮鄉親遇到很多困境，觀光旅客人數下降了2分之1，如果不在盡速解決，後續效應會非常嚴重，據他了解，這種情形不只花蓮縣，全台灣都有類似的困境，這次是以民為本，為民請命來做這事情。
傅崐萁說，除了觀光外，還有農產品滯銷，連帶周邊產業等，也都遇到了困境，身為民選地方首長，必須要為民眾解決這事情。民進黨縣市長也曾到大陸行銷，92年兩岸達到一個共識後，24年來不管藍綠執政，都不曾片面瓦解這基礎，但是今年在520之後碰到一些問題，我們為民眾做這事，不在乎個人榮辱，應該用更寬廣胸襟，來解決民眾困境，不要有太多政治的思維和包裝，好好務實解決台灣的困境，才是民選首長應該做的事，兩岸和平發展才是我們要走的路。
(中時)
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