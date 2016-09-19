北京中秋連假 公園遊客突破百萬

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我要評比

北京市公園管理中心統計，今年中秋連假期間，該市11座公園及中國園林博物館共接待中外遊客量117萬人次。其中，天壇公園、北海公園、頤和園最受歡迎，為遊客接待量前3名，分別接待遊客20萬人次、16.4萬人次、15.3萬人次。

(工商)