楊芳玲請辭 李復甸是導火線？

民進黨籍市議員童仲彥在臉書表示，大巨蛋主仲換李復甸，柯P又被耍了，並質疑法務局連續出包，是遠雄臥底？（圖／取自童仲彥臉書）

大巨蛋工期展延仲裁案中，日前被選為主任仲裁人的陳煌銘，立場疑偏向遠雄，北市府遞狀請求陳煌銘迴避。結果，主任仲裁人於17日換成李復甸！根據民進黨籍台北市議員童仲彥今（19）日在臉書爆料，柯文哲看到李復甸三個字，差點跳起來。

童仲彥指出，李復甸曾因台大器官捐贈感染愛滋事件，彈劾台北市長柯文哲，也曾投書媒體，批評大巨蛋案是新聞媒體「報導綜藝化」與「評論戲劇化」的「驚悚連續劇」，除了公正性受懷疑外，更於台大器捐案、MG149案、市府測謊案時，履履有對柯文哲不友善的言論。

童仲彥表示，17日中華民國仲裁協會公文一送到市長桌上，柯文哲看到李復甸三個字，差點跳起來。2012年8月，針對誤植愛滋器官案，監院彈劾柯文哲「怠忽職責」，當時就是監委尹祚芊、李復甸帶頭調查的，柯文哲無奈說「難道國民黨逼我選市長」，竟一語成讖。柯文哲當時指監委醫療專業能力不足，憤憤不平，妻子陳佩琪也出面力挺。柯文哲人生中最痛的一段，竟只有首席法律幕僚法務局不知不覺？

童仲彥也痛批，仲裁案主任仲裁人先選親遠雄的陳煌銘，再挑會讓柯P氣炸的李復甸擔任主仲，法務局連連出包，不是太混，就局裡遠雄臥底太多，像賣座電影「屍速列車」裡的鬼屍接踵而來，柯文哲老被遠雄耍，法務局長楊芳玲該下台謝罪。

童仲彥強調，主任仲裁人一定要再換，法務局一再出包，就是大巨蛋案節節敗退的主因。

今天是北市議會開議第一天，楊芳玲罕見的請假沒上班，童仲彥中午貼臉書後，晚間即傳出楊芳玲即請辭法務局長。楊芳玲在「給同仁的一封信」寫到，基於「依法行政」的堅持，她多次在市長採到法律紅線時不斷阻攔，很遺憾有些個案還是被理解成「有礙市政效率、對抗市長」，若不能認同長官就要知所進退，所以於今日遞出辭呈。

按仲裁法第十六條後段規定，由雙方選定之仲裁人共推第三仲裁人為主任仲裁人。因此，大巨蛋案原先之仲裁人，乃由市府自選的孔繁琦，與遠雄之仲裁人謝定亞，雙方再共推主任仲裁人陳煌銘。

而依仲裁法第二十條第五項規定，主任仲裁人有因死亡或其他原因出缺，或拒絕擔任仲裁人或延滯履行仲裁任務者，法院得依聲請或職權另行選定。因此陳煌銘請辭後，北市府與遠雄各自之仲裁人，得再選定主任仲裁人。此次則選定前監察委員李復甸擔任主任仲裁人。

(集團連線報導)