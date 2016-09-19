中國蘇35戰機貴在量身訂做

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俄羅斯蘇35戰機2014年在珠海航展中心上空進行試飛表演。（圖／新華社）

中國將在年底前取得第一批蘇35戰機，軍事分析人士說，中國在蘇35戰機談判中提出了不少技術改進要求，這批蘇35戰機是為中國量身打造的。

俄羅斯哈巴羅夫斯克（伯力）邊疆區行政長官什波爾特說，到今年年底前，俄羅斯將向中國交付第一批4架蘇35戰機，其餘的20架將在2017年和2018年交付。

中俄去年簽訂了總金額超過20億美元的合同，採購24架蘇35戰機。這批戰機全部由位於哈巴羅夫斯克邊疆區的阿莫爾河畔共青城飛機製造廠生產。

軍事分析人士說，中國在蘇35戰機談判中提出了不少技術改進要求，這批蘇35戰機是為中國量身訂做的。

軍事分析家稱，中國取得的蘇35單價8300萬美元，價格稍貴，原因包括量身訂做及武器裝備等原因。

一、引進117S發動機。蘇35的價格不是裸機的價格，它包含了蘇35的發動機配套、火控及外掛武器名錄、機載雷達等。

過去蘇27、蘇33戰鬥機和都是使用AL-31F發動機，壽命比較短，新蘇35的117S發動機是對蘇27的另一項重大改進，117S發動機具備第5代戰機水準。

此發動機還有助於中國第四代戰機殲20的研發。殲20研製的渦扇15發動機進度明顯落後，而目前殲20在試飛中配備的AL-31FN-M1發動機性能仍然不足，中國四代戰機定型急需可靠的發動機。

二、蘇35裝備的雪豹雷達，探測距離達到400公里，可同時跟蹤30個目標，並引導對其中8個目標進行攻擊。將來，中國可能出現仿製雪豹雷達。

三、引進蘇35可取得K100超遠程空空飛彈。K100（原名R172）是90年代就開始研製的俄羅斯重量級空戰武器，該飛彈最大射程至少為200公里，增加助推器後還能提高到300-400公里，遠遠超過現有的中國和西方飛彈。

未來，這種飛彈可能會準備到殲10或殲20。K100技術也能供中國參考。

(中時電子報)