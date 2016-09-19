印度擬禁止商業代孕 盼藉此脫貧婦女憂

在1處安置了數十名懷孕婦女的建物內，一貧如洗的寡婦瑪克萬正為代孕決定傷神，因為印度政府打算關閉規模數百萬美元的商業代孕產業。而代孕是瑪克萬脫貧的唯一途徑。

法新社與「日本時報」（The Japan Times）報導，由於代孕合約載明，9個月的孕期必須待在醫院附屬的招待所內，瑪克萬（Sharmila Mackwan）忍痛將2名兒子送進孤兒院。瑪克萬將在這家位於印度西部古茶拉底省（Gujarat）的醫院生產。

瑪克萬知道，一旦順利產下代孕的雙胞胎，拿到的40萬盧比（6000美元，約18萬9732元）報酬，將改變家庭的命運。

然而，印度政府憂心婦女被剝削，打算禁止被稱為出租子宮的爭議性商業代孕。

瑪克萬指出，「代理孕母應該保留，否則就算我一輩子賣命也賺不到這麼多錢。」瑪克萬打算利用這筆錢讓分別才9歲大和12歲大的兒子上學，幫家裡蓋間房子。

印度2002年開放商業代孕，吸引外國夫婦前往印度求子，而在2012年轉趨嚴格，禁止同志和單身者利用代孕，接著在去年11月下令相關醫院不得接受外國客戶。

印度外長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）表示，這類服務被誤用，研擬中的法案目的在保護女性福祉。「很多膝下無子的夫婦不當剝削貧窮女性的子宮，這是一大隱憂，因為有女童或失能的兒童一出生就被拋棄。」

26歲的波伊（Jagruti Bhoi）和其他招待所裡的代理孕母批評政府，不瞭解貧窮婦女面臨的抉擇。「在我們心裡，我們知道，我們做的事有助於改善家境，也有助於求子心切的姊妹們。」（譯者：中央社劉淑琴）1050919

(中央社)