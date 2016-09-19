赴陸參訪 林明溱：不是要和新政府作對

苗栗縣長徐耀昌（左）與南投縣長林明溱（右）日前與其他6位縣市的正副首長前往大陸北京參訪，在結束行程後，19日傍晚返台。（陳麒全攝）

對於這次赴陸參訪有外界的政治解讀，林明溱受訪時表示，前往大陸參訪是解決民眾的困難，不是要和新政府作對。（陳麒全攝）

南投縣長林明溱與8位縣市長前往大陸參訪，19日傍晚搭機返抵桃園機場，對於這次赴陸參訪有外界的政治解讀，林明溱受訪時表示，前往大陸參訪是解決民眾的困難，不是要和新政府作對。

國民黨和無黨籍8位縣市正副首長日前赴大陸參訪，18日在北京會合與大陸國台辦主任張志軍、中共全國政協主席俞正聲等人見面會談，傳出大陸對8縣市將有「差異化對待」，包括旅遊、農產品銷售及兩岸人員交流利多。

林明溱指出，百姓需要縣市長幫忙，身為民選首長一定要盡力協助，百姓的困難就是首長的困難。這次8位縣市長前往大陸北京協商開放觀光，相信3個月後就可以看到成果，南投縣以觀光產業為主，面臨只剩不到2成的觀光客，觀光產業、農特產業損失慘重，為了台灣觀光業的需要，必須前往大陸走一趟，也獲得了很好的結果。

(中時)