赴陸參訪 林明溱：不是要和新政府作對
南投縣長林明溱與8位縣市長前往大陸參訪，19日傍晚搭機返抵桃園機場，對於這次赴陸參訪有外界的政治解讀，林明溱受訪時表示，前往大陸參訪是解決民眾的困難，不是要和新政府作對。
國民黨和無黨籍8位縣市正副首長日前赴大陸參訪，18日在北京會合與大陸國台辦主任張志軍、中共全國政協主席俞正聲等人見面會談，傳出大陸對8縣市將有「差異化對待」，包括旅遊、農產品銷售及兩岸人員交流利多。
林明溱指出，百姓需要縣市長幫忙，身為民選首長一定要盡力協助，百姓的困難就是首長的困難。這次8位縣市長前往大陸北京協商開放觀光，相信3個月後就可以看到成果，南投縣以觀光產業為主，面臨只剩不到2成的觀光客，觀光產業、農特產業損失慘重，為了台灣觀光業的需要，必須前往大陸走一趟，也獲得了很好的結果。
(中時)
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