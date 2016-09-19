廈門吹來貨輪漏油，最快明天補洞

縣府緊急應變中心打通前往礁石區的便道，可望加快清汙作業。（縣府提供）

「港泰台州」左舷中後段約有1公尺撞擊痕跡，疑似油污洩漏點。（縣府提供）

金門海、岸巡和消防局出動船隻，機動調整攔油索位置。（縣府提供）

莫蘭蒂17級強風將停泊於廈門港外的4萬噸貨輪「港泰台州」吹到金門古崗海岸，因船底破損漏油汙染海域，縣府緊急應變中心今（19）日發現左舷中後段約有1公尺撞擊痕跡，疑似油污洩漏點，最快明天即可展開修補作業。

從廈門港外漂到金門古崗海邊擱淺的「港泰台州」，在16日下午開始出現漏油跡象，黑色黏稠汙油遍布四周海域，估計汙染沙灘200至300公尺，另礁石區也廣達1500平方公尺。

縣府緊急應變中心現場指揮官傅豫東表示，今天已佈放攔油索將事故船隻圍繞起來，有效控制油污範圍；海、岸巡及消防局隨時出動IRB快艇及CP艇，負責勘查攔油索是否有破損，並在第1時間進行修補，以維護攔油索最大效能。

傅豫東指出，今天除持續攔阻油污，並進行沙灘清理外，也已打通前往礁石區的便道，做好礁石區清除作業的準備；退潮時更發現左舷中後段約有1公尺撞擊痕跡，疑似油污洩漏點，預計明天清晨退潮時，再派遣專業應變人員靠船檢視破損狀況，同時研擬修補方式，最快明天即可展開修補作業。

目前，海、岸巡人員依古崗海域的風向、海流及潮汐的不同，搭乘CP艇、IRB快艇出海，機動調整攔油索的位置及方向。今天共實施3次淨灘，清除含油廢棄物4200公斤。

金門縣政府與交通部航港局今也召開第3次應變會議，要求各單位彙整海污應變的支出費用，以向船方求償。另依違反海洋污染防治法的規定，可處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。

金門縣議會洪麗萍議長、謝東龍副議長率同10餘位議員至「港泰台州」貨輪擱淺現場，了解最新處理進度，並慰勞救災人員。

(中時)