廈門吹來貨輪漏油 最快明天補洞
莫蘭蒂17級強風將停泊於廈門港外的4萬噸貨輪「港泰台州」吹到金門古崗海岸，因船底破損漏油汙染海域，縣府緊急應變中心今（19）日發現左舷中後段約有1公尺撞擊痕跡，疑似油污洩漏點，最快明天即可展開修補作業。
從廈門港外漂到金門古崗海邊擱淺的「港泰台州」，在16日下午開始出現漏油跡象，黑色黏稠汙油遍布四周海域，估計汙染沙灘200至300公尺，另礁石區也廣達1500平方公尺。
縣府緊急應變中心現場指揮官傅豫東表示，今天已佈放攔油索將事故船隻圍繞起來，有效控制油污範圍；海、岸巡及消防局隨時出動IRB快艇及CP艇，負責勘查攔油索是否有破損，並在第1時間進行修補，以維護攔油索最大效能。
傅豫東指出，今天除持續攔阻油污，並進行沙灘清理外，也已打通前往礁石區的便道，做好礁石區清除作業的準備；退潮時更發現左舷中後段約有1公尺撞擊痕跡，疑似油污洩漏點，預計明天清晨退潮時，再派遣專業應變人員靠船檢視破損狀況，同時研擬修補方式，最快明天即可展開修補作業。
目前，海、岸巡人員依古崗海域的風向、海流及潮汐的不同，搭乘CP艇、IRB快艇出海，機動調整攔油索的位置及方向。今天共實施3次淨灘，清除含油廢棄物4200公斤。
金門縣政府與交通部航港局今也召開第3次應變會議，要求各單位彙整海污應變的支出費用，以向船方求償。另依違反海洋污染防治法的規定，可處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。
金門縣議會洪麗萍議長、謝東龍副議長率同10餘位議員至「港泰台州」貨輪擱淺現場，了解最新處理進度，並慰勞救災人員。
(中時)
關鍵字：港泰台州貨輪
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