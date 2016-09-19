為金鐘再交手 吳宗憲嗆黃子佼：1跟0.1怎麼比？

吳宗憲主持《綜藝大熱門》前受訪，又忍不住放砲。（三立）

第51屆電視金鐘獎頒獎典禮，即將在10/8於國父紀念館舉行，吳宗憲與女兒Sandy以中天《小明星大跟班》一起入圍金鐘獎，他19日錄三立《綜藝大熱門》時表示，女兒很開心，但他開玩笑跟她說「入圍就是結束，因為妳老爸太沒人緣，我害了妳」。被問是否有把黃子佼當對手，他停頓了一下後表示「我怕我話說太重，他這一生做節目還沒有贏過我」，接著問：「1跟0.1怎麼比？」認為自己的收視率根本打趴對方，其實沒什麼好說的。

不過，他也稱讚黃子佼腦袋轉速是他遇過最快的，但綜藝戰場如同華山論劍，有一種劍是手中無劍，心中有劍，坐下來就知道輸贏，「假如是我得獎，全天下不會有第二個人講話」。

黃子佼則在臉書公開指出，全世界多數各類典禮，比的從來是技術表現不比票房收視銷售量，如果要比收視率，那《綜藝大集合》才是第一，反之我們收視輸很大，他認為收視高低有很多層面，「投觀眾所好只是其一、樣本數取樣又是其一，大眾喜好風格是其一，但不代表我們很好做，更不能抹滅存在意義，等您發片那天就知道，有幾個節目能好好唱，好好唱還好好幫您錄」，對於口水再起，他也有感而發地問說：「咱們不能開心對戰嗎？不能彼此開心祝福嗎？」他說自己最看好的是余天那組，也說懷念與「老吳」過往的合作，一起合作有多麼快樂，最後還補上一句「 您是超厲害的主持人」。

金鐘獎評審巴戈日前嗆吳宗憲《綜藝玩很大》沒入圍是因為缺少美的因素，還爆料吳宗憲以《小明星大跟班》入圍，是女兒Sandy的緣故。吳宗憲說，演藝圈都是一家人，但做節目要以觀眾的角度為依歸，「觀眾是我們唯一的老闆，做節目當然是做給觀眾看。」他對評審喊話「多愛我們一些」，也不忘為《綜藝大熱門》及《綜藝玩很大》工作人員叫屈，建議金鐘獎應考慮將收視率加入評審標準，「20%收視率加權給分，80%評審評斷」。

吳宗憲去年金鐘獎頒獎典禮的脫口秀為當晚收視率最高，博得滿堂彩，但嚴厲又直白的言論，讓許多人誤以為他在罵金鐘獎評審，他笑說「去年我是講道理，不是罵，我都說我跟評審不是朋友，是家人，台灣是有希望的。」被問今年頒獎典禮還會轟評審嗎？他笑說：「我哪敢罵評審。」笑稱女兒Sandy是金鐘獎的人質，「不然我多想不要去啊，聽說還是她幫了我才能入圍」。

他透露女兒已開心在試裝，但吳宗憲語重心長告訴她「入圍即結束」希望她不要太早獲獎，應再多磨練，「倘若真的得獎，我也很開心，因為代表我也得獎了。」

(中時)