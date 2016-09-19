都是自強畢業卻不同校 能仁新雙塔逞威

能仁王詠誠（左）有不錯的禁區攻防能力。（大會提供）

能仁家商上季HBL落到第7名，本季亟欲捲土重來，兩名畢業於自強國中的內線球員王詠誠與陳范柏彥將扮演關鍵角色，但有趣的是，他們雖都來自自強國中，但高三的王詠誠來自桃園市，高二的陳范柏彥則是來自花蓮縣，但他們同在能仁相聚，更將組成「新雙塔」，將是能仁新學年搶勝的關鍵。

能仁家商本屆長耀盃如猛虎出閘，首戰擊敗客軍東莞新世紀青年隊，今面對實力略遜一籌的新竹市光復高中，憑藉「雙塔」籃下逞威，不但都拿下14分，王詠誠抓下8籃板，陳范柏彥則有7籃板、5抄截進帳，兩人綜橫禁區，率隊以102比60大勝，助能仁打下2連勝。

「給自己的HBL畢業禮，就是重返四強，甚至再問鼎王座。」暑假入選U18亞青國手的王詠誠，儘管國際賽出賽機會不多，但獲得不少經驗，歸隊後逐漸與隊友磨合，並漸入佳境，尤其跟學弟陳范柏彥的高低位配合也越顯成熟，才豪氣喊出必勝目標。

陳范柏彥暑假同樣有國手資歷加身，他入選U17世青賽國手前進西班牙，他強調中華隊陣中吳沛嘉與張鎮衙歸隊後是「南山雙塔」，他也是高二，希望能與學長王詠誠合作，更希望協助學長一同為球隊打出好成績。

(中時電子報)