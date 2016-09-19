都是自強畢業卻不同校 能仁新雙塔逞威
能仁家商上季HBL落到第7名，本季亟欲捲土重來，兩名畢業於自強國中的內線球員王詠誠與陳范柏彥將扮演關鍵角色，但有趣的是，他們雖都來自自強國中，但高三的王詠誠來自桃園市，高二的陳范柏彥則是來自花蓮縣，但他們同在能仁相聚，更將組成「新雙塔」，將是能仁新學年搶勝的關鍵。
能仁家商本屆長耀盃如猛虎出閘，首戰擊敗客軍東莞新世紀青年隊，今面對實力略遜一籌的新竹市光復高中，憑藉「雙塔」籃下逞威，不但都拿下14分，王詠誠抓下8籃板，陳范柏彥則有7籃板、5抄截進帳，兩人綜橫禁區，率隊以102比60大勝，助能仁打下2連勝。
「給自己的HBL畢業禮，就是重返四強，甚至再問鼎王座。」暑假入選U18亞青國手的王詠誠，儘管國際賽出賽機會不多，但獲得不少經驗，歸隊後逐漸與隊友磨合，並漸入佳境，尤其跟學弟陳范柏彥的高低位配合也越顯成熟，才豪氣喊出必勝目標。
陳范柏彥暑假同樣有國手資歷加身，他入選U17世青賽國手前進西班牙，他強調中華隊陣中吳沛嘉與張鎮衙歸隊後是「南山雙塔」，他也是高二，希望能與學長王詠誠合作，更希望協助學長一同為球隊打出好成績。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。