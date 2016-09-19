性趣缺缺 日年輕單身成人4成為處子身
根據日本政府調查結果，年輕的單身成人中，有超過40%為處子之身，而近3/4男性沒有任何交往關係。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）與法新社報導，這項調查結果顯示日本人「性致缺缺」的程度，日本當局也擔心生育率低迷和邁入高齡化社會帶來的連鎖反應。
國立社會保障暨人口問題研究所（National Institute of Population and Social Security Research）針對5000多名年齡介於18至34歲單身者的性生活進行調查。
調查發現，其中42%的男性和44%的女性從未有過性經驗。
這項於2015年6月進行的調查顯示，日本潔身守貞的人數逐年增加。
2005年進行的類似調查顯示，僅1/3的年輕單身者經常保持禁慾。
2015年的調查也發現，7/10的男性和近6/10的女性並未置身任何交往關係當中。
儘管難以直接與國際數據相比，日本人的性致似乎較其他已開發國家低迷。
國立社會保障暨人口問題研究所2010年的調查發現，年齡介於18至19歲的受訪者當中，有68%說自己仍是處子之身；保險套大廠杜蕾斯（Durex）同年在歐洲進行的研究則顯示，15至20歲者無性經驗的比例都比這要低得多。
舉例來說，德國20歲年輕人無性經驗的比例不到20%，即便是在社會風氣保守的土耳其，也只有37%。（譯者：中央社劉文瑜）1050919
(中央社)
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